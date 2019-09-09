CHP’li Subaşı'ndan skandal savunma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yüzlerce işçinin işten atılmasının yankıları sürerken, Ekrem İmamoğlu çok tepki çekecek bir atamaya imza attı, Gezi Olayları'nın baş aktörlerinden Tayfun Kahraman'ı İBB'nin Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirdi. Binaların, araçların, dükkanların yakılıp yağmalandığı olaylar kısa süre içinde Taksim Dayanışması isimli platform tarafından sahiplenilmişti. Tayfun Kahraman'ın sözcülüğünü yaptığı Taksim Platformu, yasadışı örgütler DHKP-C, MLKP ve SDP'nin propaganda alanına dönen Gezi'de bu örgütlerin söylemlerini açıklamış ve üçüncü havalimanı, üçüncü köprü gibi millete hizmet eden projelerin sonlandırılmasını istemişti.

TEVFİK GÖKSU: İYİ PARTİLİLER BUNU İÇİNE SİNDİREBİLİYOR MU?

O ismin İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na gelmesine İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu sert tepki gösterdi. Göksu "O eli kanlı, katil terör örgütlerinin paçavrasının altında 'havaalanı dursun, köprü dursun' diyerek bu toprakların kazanımını kendi kazanımı olarak görmeyen kişi bu şehrin neresini dönüştürecek" diye konuştu. Göksu ayrıca İyi Partililere şu sözlerle yüklendi: "Hadi CHP'lilere bir şey demiyorum. İyi Partili arkadaşlar, bunu siz içinize sindirebiliyor musunuz? DHKP-C'nin, MLKP'nin, PKK'nın bayrağı altında bu açıklamayı yapan kişiyi içinize sindirebiliyor musunuz?"

DOĞAN SUBAŞI GEZİ GÜZELLEMESİ YAPTI

Göksu'nun bu sözleri üzerine İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Gezi olaylarını savundu. Subaşı "Gezi'ye olay diyemezsiniz Gezi direnişi diyeceksiniz" diyerek Gezi'yi savunurken Tayfun Kahraman için de "Gezi'de gösterdiği başarıyı, İstanbul'da da gösterecek" ifadelerini kullandı.