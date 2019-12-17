CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz tutuklandı! 'Üst düzey' FETÖ'cülerle görüşmüş!

Urla Belediye Başkanı CHP’li Burak Oğuz, FETÖ üyesi olmak suçundan İzmir Adliyesi’nde savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Oğuz, cezaevine gönderildi. Adliye koridorunda bekledikleri sırada, Oğuz'un telefonla görüştüğü bir kişiye telefonundan üst düzey FETÖ'cülerle görüşmeler yapıldığının tespit edildiğini anlatarak, bunu kimseye söylememesini tembihlediği duyuldu.