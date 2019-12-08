CHP'li Veli Ağbaba'dan Diyarbakır annelerini hedef alan skandal sözler!

CHP şimdi de PKK'nın kaçırdığı evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerini hedef aldı! Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ederken; CHP'li Veli Ağbaba, Diyarbakır annelerini hedef alan sözler söyledi! Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren bir annenin, Kılıçdaroğlu'na kendilerini ziyaret etmediği ve destek vermediği için, "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki göstermesi üzerine; CHP'li Ağababa Diyarbakır annelerine yönelik olarak skandal ifadeler kullandı. CHP'li Ağbaba, Diyarbakır annelerine karşı şu sözleri kullandı: "O anne diyor ki 'Hakkımı helal etmiyorum.' Acaba dağda PKK'nın elinde bulunan çocuğun sana hakkını helal edecek mi? Bu işin sorumlularına laf söylemeyip Kılıçdaroğlu'na laf söylemek vicdansızlıktır"