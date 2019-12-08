Web TV Türkiye CHP'li Veli Ağbaba'dan Diyarbakır annelerini hedef alan skandal sözler!

CHP'li Veli Ağbaba'dan Diyarbakır annelerini hedef alan skandal sözler!

08.12.2019 | 16:09

CHP şimdi de PKK'nın kaçırdığı evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerini hedef aldı! Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ederken; CHP'li Veli Ağbaba, Diyarbakır annelerini hedef alan sözler söyledi! Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren bir annenin, Kılıçdaroğlu'na kendilerini ziyaret etmediği ve destek vermediği için, "Hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki göstermesi üzerine; CHP'li Ağababa Diyarbakır annelerine yönelik olarak skandal ifadeler kullandı. CHP'li Ağbaba, Diyarbakır annelerine karşı şu sözleri kullandı: "O anne diyor ki 'Hakkımı helal etmiyorum.' Acaba dağda PKK'nın elinde bulunan çocuğun sana hakkını helal edecek mi? Bu işin sorumlularına laf söylemeyip Kılıçdaroğlu'na laf söylemek vicdansızlıktır"

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