Web TV Türkiye CHP'lilerin skandal PYD tercihi!

CHP'lilerin skandal PYD tercihi!

22.10.2019 | 19:35

CHP'de skandallar bitmiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP'li Türker Ertürk'ün "Sınırımızda komşumuz PYD olsun" cümleleri özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü.

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