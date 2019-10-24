CHP'lilerin ve CHP medyasının terör örgütü PYD ile ilgili düşünceleri!
Barış Pınarı Harekatı ile sahada kazandığını masada da tasdik ettiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımları CHP'lileri rahatsız etti. İşte terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'yi "terör örgütü değil, halkını korumaya çalışan insanlar" olarak nitelendiren CHP'liler ve CHP medyasının o sözleri.
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