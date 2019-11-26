CHP'nin kurguladığı "Külliye'ye giden CHP'li" entrikası ile tepki çeken Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan özür diledi

CHP içinde kurgulanan bir kumpası "20 yıllık arkadaşıma güvendim" diyerek köşesinde yazan ve iddiaların yalanlanması sonucu büyük tepki çeken Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Başkan Erdoğan'dan ve Muharrem İnce'den özür diledi.