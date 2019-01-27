"CHP'ye en güzel cevabı Antalya verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefete dikkat çekerek "Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Milletimize, ülkemizi olan sevgimizde samimiyiz. Ülke olarak 16 yılda yaşadıklarımızı gözümüzün önüne getirdiğimizde bunların sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık muhalefet anlayışıdır. Bu parti Gazi Mustafa Kemal'in istismarını yapmıştır. Demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, bölücülerle hareket etmeye kadar vardı. Varsın yürüsün, en güzel cevabı bunlara Antalya verecek. Biz kimin kiminle yürüdüğüne bakıyoruz" dedi.