Çin'den Koronavirüs tahliyesi yapan 'Koca Yusuf' yakıt ikmali için Moğolistan'da | Video
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre; Türk ve dost ülke vatandaşlarını sağlık bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı. 42 kişiyi taşıyan Koca Yusuf yakıt ikmali için Moğolistan'a indi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:33
03:59
Çin'den Koronavirüs tahliyesi! 'Vuhan'daki Türkler tahliye edildi' | Video 01.02.2020 | 10:30
05:47
06:44
Afrika'yı en çok ziyaret eden lider Başkan Erdoğan | Video 31.01.2020 | 19:20
02:17
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Elazığ'a konteynerlerin sevki başladı | Video 31.01.2020 | 17:37
05:06
Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye | Video 31.01.2020 | 17:08
05:06
Başörtülü öğretmene saldırı davasında tahliye! 31.01.2020 | 16:55
00:20
İstanbul Şişli'de işçilerden Ekrem İmamoğlu'na protesto | Video 31.01.2020 | 15:55
04:05
Dr. Meltem Özen: “Korona virüsünden korkmaya gerek yok” | Video 31.01.2020 | 15:48
06:10
01:43
48:29
09:32
"Bunun altında tüm dünya kalır" 31.01.2020 | 12:01
02:44
"Utanmadan deprem paraları nereye gitti diye soruyor" 31.01.2020 | 11:50
00:36
05:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan "41 vatandaşımızın tedavisi sürüyor" 31.01.2020 | 11:41
07:46
21:14
Sağlık Bakanı Koca'dan Coronavirüs açıklaması 31.01.2020 | 10:44
04:30
08:03
Numan Kurtulmuş A Haber’e son gelişmeleri değerlendirdi 31.01.2020 | 09:11