Çin'den Koronavirüs tahliyesi yapan 'Koca Yusuf' yakıt ikmali için Moğolistan'da | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre; Türk ve dost ülke vatandaşlarını sağlık bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı. 42 kişiyi taşıyan Koca Yusuf yakıt ikmali için Moğolistan'a indi.