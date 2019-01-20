Coşkun Başbuğ: "Afrin'de, Suriye'nin Türkiye'nin Irak'ın kaderi değişti"

Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde terör örgütlerinden arındırılan Afrin kent merkezinde bir midibüste patlama meydana geldi. 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralandığı saldırı sonrası Afrin'de güvenlik güçleri teyakkuz durumuna geçti. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ önemli değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ: "Afrin'de neler değişti açışından bakıldığında, Afrin'de sadece Afrin değil coğrafynın, bölgenin, Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın kaderi değişti. Emperyalist gücün kendi şer zihniyetinde planlamış olduğu 91'den bu yana masaya yatırdığı ve adım adım ilerlediği planın ilk bozulması ve püskürtülmesiydi Zeytin Dalı Harekatı" ifadelerini kullandı.