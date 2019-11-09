Cudi'de teröristler böyle etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı bölgesinde Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. O anlar, işte böyle kaydedildi.