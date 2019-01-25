Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adaylarının Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Erzurum'un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum biz Erzurum'u çok sevdik inanıyorum ki Erzurum'da bizi çok sevdi. Onun için bu seçimlerde AK Parti kadroları cumhur ittifakı olarak Erzurum'da daha çok çalışıp bir kez daha partimizi zafere ulaştıracaklardır. Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birlikteliğini hep birlikte yücelteceğiz. Türkiye'de siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti'dir" dedi.