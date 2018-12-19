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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet’ten BBC sunucusu Stephen Sackur’e 15 Temmuz tokatı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, geçen akşam katıldığı BBC Hard Talk Stephen Sackur’un konuğu oldu. Sackur’un teröre destek veren akademisyenler, FETÖ ve PKK ile ilgili sorulara cevap veren Aybet, Sackur’u yerin dibine soktu. 15 Temmuz şehitlerine atıfla, “Siz hiç 15 temmuz davalarında bulunduğunuz mu? Oradaki ailelerin durumlarını gördünüz mü” sorularına cevap veremedi.

Stephen Sackur'un sunduğu programda Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden, Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve basın özgürlüğüne kadar geniş bir yelpaze ele alındı.

PROVOKATÖR İNGİLİZ BBC'DEN SANSÜR!

Aybet'in İngiliz kanunlarına göre terörü övme suçundan bir kişi 7 yıla kadar hapis cezası alabilir sözlerini BBC Hard Talk yayınlamadı. Gerçekleştirilen röportajı provokasyon aracına dönüştürmek isteyen BBC kanalı, Sackur'un "Türkiye'deki gazetecilerin gazetecilik yaptıkları için tutuklu olduğu" yalanını ortaya atmasının ardından "İngiltere'nin de 'terörü övmek' suçunu 7 yıla kadar hapisle cezalandırdığını" söyleyen Aybet'in bu sözlerini televizyonda yayımlamadı.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet’ten BBC sunucusu Stephen Sackur’e 15 Temmuz tokatı
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