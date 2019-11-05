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Cumhurbaşkanı Erdoğan "15 Temmuz'daki direnişle dünya demokrasi tarihine geçtik"

05.11.2019 | 12:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; Türk Milleti'nin 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi karşısında yazdığı destana dikkat çekerek "Gezi ile başlayan, 17-25 ile devam eden, çukur eylemleriyle şehirlerimizi ve insanlarımızı katletmeye dönük saldırılarla arkası getirilen hiçbir saldırıya, hiçbir vandallığa müsaade etmedik. Etmeyeceğiz. Sonrasında silaha başvurarak giriştikleri 15 Temmuz hain darbe girişimine de dünya demokrasi tarihine geçmiş en şanlı direniş olarak milletçe izin vermedik" dedi.

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