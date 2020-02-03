Cumhurbaşkanı Erdoğan "30-35 kişi etkisiz hale getirildi. 40'a yakın nokta hedeflerimiz arasında"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İblid'deki hain saldırı hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "4 askerimizin şehit olmasının ardından yaptığımız operasyonlarda 30-35 kişi etkisiz hale getirildi. 40'a yakın nokta hedeflerimiz arasında" dedi.
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