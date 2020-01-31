Cumhurbaşkanı Erdoğan "41 vatandaşımızın tedavisi sürüyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il Başkanları toplantısında konuştu. Konuşmasında Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem felaketine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Depremin ardından hastanelere başvuran vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Halen hastanede olan 41 kardeşimize acil şifalar diliyorum" dedi.