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Cumhurbaşkanı Erdoğan "8 yıllık planlarını 8 günde paramparça ettik"

07.11.2019 | 10:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşecek ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 'Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi' toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nın başarısına da değinerek "Teröristlerin hamiliğini yapanları da unutmayacağız. Ülkemiz barış pınarı harekatı ile 8 yıllık planları sadece 8 günde paramparça etmiştir. Türkiye ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin bu başarısı vardır" dedi.

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