Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD ziyareti için henüz karar vermedim"
Partisinin grup toplantısında konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında da basın mensuplarının sorularını cevapladı. 13 Kasım'da ABD'ye ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Henüz kararımı vermedim" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD ziyareti için henüz karar vermedim" 30.10.2019 | 15:28
01:18
07:10
06:02
Batı medyasında teröre açık destek dönemi! 30.10.2019 | 14:31
01:24
Başkan Erdoğan'dan flaş faiz ve enflasyon açıklaması! 30.10.2019 | 14:17
01:15
Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklamalar 30.10.2019 | 14:09
08:43
01:00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 13:39
02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum..." 30.10.2019 | 13:32
04:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu" 30.10.2019 | 13:07
02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onlara en büyük dersi inlerine girerek verdik" 30.10.2019 | 12:56
03:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin skandal tasarısına sert tepki! 30.10.2019 | 12:06
06:37
Abdulhamit Gül'den ABD'ye tepki! 30.10.2019 | 11:53
01:49
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı 30.10.2019 | 10:26
03:52
Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğuna uğurlandı 30.10.2019 | 09:18
02:19
02:39
02:12
Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı bağlantı 29.10.2019 | 20:29
17:15
02:34
Doğu Akdeniz'den 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı yayın ile bağlandılar! 29.10.2019 | 20:24