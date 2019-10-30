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Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD ziyareti için henüz karar vermedim"

30.10.2019 | 15:28

Partisinin grup toplantısında konuşan ve önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrasında da basın mensuplarının sorularını cevapladı. 13 Kasım'da ABD'ye ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Henüz kararımı vermedim" dedi.

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