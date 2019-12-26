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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

26.12.2019 | 12:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında Ankara'da bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye verilen sözlerin hala tutulmadığına işaret ederek ve rejim saldırılarının da arttığını belirterek "Rejimin saldırı ve tacizleri de ayrıca bölgede kalıcı bir ateşkesi güvenli kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan 100 bine yakın insan sınırımıza doğru harekete geçti. Biz dünyaya yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Bu bedeli herkes ödeyecektir diye söyledik." dedi.

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