Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir Aday Tanıtın Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Halkapınar Spor Salonu'nda AK Parti İzmir İlçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti olarak güzel İzmir'i tek parti zihniyetinin vesayetinden kurtararak yeniden ülkemizin ve dünyanın sembol şehirlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. CHP'li vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin İzmir'i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim." dedi. Erdoğan ayrıca, "Görev dağılımını Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacak. Hafta sonuna kadar aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız." açıklamasında bulundu.