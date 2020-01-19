Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor! Önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ilkeli duruşu ile Berlin sürecinin önünün açıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemiz bu adımlarla Akdeniz'deki haklarını garanti altına almanın yanı sıra Libya'da çözüme ön açmıştır. Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden yeşeren ümitler kan tüccarlarına kurban edilmemelidir" dedi.