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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Yakası için talimat verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Anadolu Yakası’nın en değerli alanına 1200 yataklı şehir hastanesi yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Mülkiyet konusundaki problemler çözüldü. 1200 yataklı yeni araştırma hastanesi yapılacak” dedi. İstanbul'un Ataşehir İlçesinde yeterli sağlık hizmetini karşılayamayan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (FSM) ek olarak yataklı şehir hastanesi yapılacak. 1200 yataklı olması planlanan hastane alanı havadan görüntülendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Yakası için talimat verdi!
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