Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı, vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu.