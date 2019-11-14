Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan hiçbir kardeşimizi gözünü kin ve nefret bürümüş ırkçı fanatiklerin, terör örgütü destekçilerinin insafına terk edemeyiz", "İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda kalır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz" dedi
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