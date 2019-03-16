Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz"

İstanbul Gaziosmanpaşa AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye üzerinde karanlık emelleri olan karanlık odaklara meydan okuyarak "Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adaletin, barışın timsali olmayı sürdüreceğiz. Buradan Gaziosmanpaşa'dan bize saldıran haçlı bozuntularına sesleniyorum. Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayanlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Siz istemeseniz de biz zalime zalim, katile katil, teröriste terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz" dedi.