Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl beraber yürüyebiliyor?"

Kayseri'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP/HDP/İyi Parti/Saadet Partisi'nin kurduğu ittifak karşısında Cumhur İttifakı'nı vatan bekası için kurduklarını belirterek "Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor. Bu İYİ Parti bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? 31 Mart'ta gelin bunları dersini toptan verelim" dedi.