Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl beraber yürüyebiliyor?"

Kayseri'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP/HDP/İyi Parti/Saadet Partisi'nin kurduğu ittifak karşısında Cumhur İttifakı'nı vatan bekası için kurduklarını belirterek "Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber gidiyor. Bu İYİ Parti bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? 31 Mart'ta gelin bunları dersini toptan verelim" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl beraber yürüyebiliyor?"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN