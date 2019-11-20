Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir yerde oyumuz düşmüşse hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında seçim sonuçları ile ilgili mesajlar da verdi ve "2018-19 seçimlerinin sonuçlarını sandık sandık tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şarttır. Bir yerde oyumuz düşmüşse, vekil ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz. Önce teşhisi doğru koyacağız" dedi.