Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP gibi sadece belli illere hapsolan bir parti olmadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ardahan'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi. Kardeşliğimiz hiç olmadığı kadar perçinlendi. Milletimizi birbirine kırdırmayı hedefleyen hiçbir provokasyon amacına ulaşamadı. Uzun yıllar sonra başta Doğu illerimiz olmak üzere 81 vilayetimizin tamamı layık olduğu hizmetlere ilk defa bizim dönemimizde kavuştu. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı en çok bizim dönemimizde azaldı. Çünkü biz birileri gibi bölge siyaseti yapmadık, biz hiçbir zaman Türkiye haritasını renklere göre bölmedik. Biz CHP gibi sadece belli illere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık" ifadelerini kullandı.