Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz milletimiz için Cumhur İttifakı'nı kuruyoruz. onlar ise..."

Ankara Etimesgut Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz milletimiz için Cumhur ittifakını kuruyoruz. Onlar ise Kandil'in verdiği talimatla seçim ittifakı yapıyorlar. 4'lü çete bunlar. Biz de bunların karşısına Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz. Yarın Cumhur İttifakı'nın kuruluşunun 1.yıldönümü. Bu ittifakın ne kadar hayırlı olduğunu bir kez daha gördük. İttifak yaptığımız yerlerin sayısını da artırdık. Ben sizlere inanıyorum bu CHP'nin başını çektiği Zillet ittifakının hesabını soracaksınız" dedi.