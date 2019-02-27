Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile biraraya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerek "Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek. Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner" dedi.