Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan cuma namazına katıldığı Çamlıca Camii'nde Azize Acar'ın cenaze namazına da katıldı.
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