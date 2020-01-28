Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede annenin evlatlarıyla görüşme isteğini yerine getirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki deprem sonrası hastanede tedavi gören bir depremzede anneyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaralı anne çalışan iki oğlunun yanına gelmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin almasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talep üzerine annenin yanında olan polis oğlu ve Trabzon'da bir şirkette muhasebecilik yapan diğer oğlu için izin ayarladı.
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