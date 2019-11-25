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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

25.11.2019 | 14:32

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5. Toplantısı'na katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emirlik Divanı'na gelişinde, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından karşılandı. Heyetlerini birbirlerine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

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