Cumhurbaşkanı Erdoğan "F-35 konusunda bu tavır devam ederse başka arayışa gireceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında; ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarete de değinerek "Trump'a ülkemizin s-400 sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olmayacağını aşırı ısrarın Türkiye'nin egemenlik haklarına tecavüz anlamına geleceğini söyledim. F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışlara girme zorunda kalacağını da ayrıca söyledik" dedi.
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