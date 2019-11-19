Cumhurbaşkanı Erdoğan "F-35 konusunda bu tavır devam ederse başka arayışa gireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında; ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarete de değinerek "Trump'a ülkemizin s-400 sisteminden vazgeçmesinin söz konusu olmayacağını aşırı ısrarın Türkiye'nin egemenlik haklarına tecavüz anlamına geleceğini söyledim. F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışlara girme zorunda kalacağını da ayrıca söyledik" dedi.