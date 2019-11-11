Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında ilk fidanı dikti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliğini Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde ilk fidanı dikerek başlattı.
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