Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki görüşme başladı.
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