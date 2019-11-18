Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsan merkezli olmayan her yapı yıkılmaya mahkumdur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan odaklı yönetim anlayışının önemine dikkat çekerek "İnsan merkezli olmayan her yapının yıkılmaya mahkum olduğunu unutmuyoruz. Türkiye olarak son dönemde köklü reformlarla geçmişte yapılan hataları giderdik" dedi.
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