Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

02.11.2019 | 14:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. 02.11.2019 | 14:42
11:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yakalanan DEAŞ'lı teröristler hakkında falaş açıklama... "Yakalanan DEAŞ üyeleri..." 02.11.2019 | 14:08
01:48
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin notunu negatif'ten 'durağan'a revize etti! 02.11.2019 | 12:33
01:41
PKK/YPG'li teröristlerin telefonundan çıkan katliam görüntüleri! Anne ve kızını "Hain Araplar" diyerek katlettiler... 02.11.2019 | 11:15
01:40
CHP'den Meclis'te skandal öneri 01.11.2019 | 21:27
01:07
CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa'da HDP'nin sesi oldu! 01.11.2019 | 21:23
08:11
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum' dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok! 01.11.2019 | 16:57
06:13
“Tel Abyad'da Türkiye’ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 adet Roket tespit edilmiştir” 01.11.2019 | 16:48
01:02
Fuat Oktay’dan ABD Temsilciler Meclisi’ne tepki: Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüzdür 01.11.2019 | 16:46
09:46
A Haber, Tel Abyad'taki Türk zırhlılarını görüntüledi! 01.11.2019 | 15:53
08:36
Emine Erdoğan "25 bin kamu binasında sıfır atık projesine geçtik" 01.11.2019 | 15:29
13:41
Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesinden ilk görüntüler... 01.11.2019 | 11:45
04:21
Resulayn'da acı haber: 1 asker şehit oldu 01.11.2019 | 10:48
01:45
Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Öldürülen Bağdadi'nin özel hizmet ekibinden isimler yakalandı! 01.11.2019 | 10:28
01:44
ABD'li Siyaset Bilimcisi Doran'dan canlı yayında PKK/YPG, FETÖ itirafı! "Bence müttefiğimiz Türkiye'yi..." 01.11.2019 | 08:35
04:30
Başkan Erdoğan Belediye Başkanlarına hitap etti 31.10.2019 | 17:46
14:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar! 31.10.2019 | 15:42
01:04
Dışişleri'nden Fransa'ya sert tepki 31.10.2019 | 17:16
00:23
256 adli yargı hakim ve savcısının görev yeri değiştirildi 31.10.2019 | 16:53
30:34
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Türkiye düşmanları bir hatta birleşti" 31.10.2019 | 16:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN