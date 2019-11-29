Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda sergi açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda Zeytinburnu Beleldiyesi Kazlıçeşme Sanat Galerisi'ndeki Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.
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