Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye geldi.
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