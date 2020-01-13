Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde ana gündem maddesi Libya'da yaşanan gelişmeler oldu. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:54
HDP önündeki ailelerden CHP’ye tepki 13.01.2020 | 15:00
02:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti 13.01.2020 | 14:37
00:36
İBB, Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmaya başladı! 13.01.2020 | 14:31
01:47
01:04
Borsada yeni rekor! 120 bin seviyesini aştı 13.01.2020 | 12:51
03:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor 13.01.2020 | 12:06
16:15
AK Parti'den yeni imar kanunu teklifi 13.01.2020 | 11:38
00:37
04:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç'le canlı yayında görüştü 13.01.2020 | 10:52
01:00
00:21
Ali Tezel gözaltına alındı 13.01.2020 | 10:14
02:37
Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldı 13.01.2020 | 10:06
02:23:23
Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 12.01.2020 | 23:07
01:14
Tanıdık yüzler terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın oyununda buluştular! 12.01.2020 | 15:20
00:38
45:53
Devlet Bahçeli'den MHP İl Başkanları Kampı Toplantısı'nda önemli açıklamalar 12.01.2020 | 12:41
03:19
01:23
"Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başladı 12.01.2020 | 10:50
01:06
Bugün neler oldu? (12.01.2020) 12.01.2020 | 09:56
03:20
Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı 11.01.2020 | 22:38