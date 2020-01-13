Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti

13.01.2020 | 14:37

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde ana gündem maddesi Libya'da yaşanan gelişmeler oldu. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

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