Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil emrediyor, CHP bunları yerine getiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile giriştiği kirli ittifakla ilgili önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan, "Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP yerine getiriyor. Kılıçdaroğlu, Bay Kemal FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp belediye başkan adayı gösteriyor." dedi.