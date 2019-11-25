Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a hareket etti.
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