Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Zirvesi için Berlin'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Zirvesi için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin Tegel Havaalanı'nda, Almanya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Konrad Arz von Straussenburg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından karşıladı.
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