Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da
Türkiye - Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından karşılandı. Daha sonra, Ader ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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