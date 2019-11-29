Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi temel atma töreninde konuştu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi'nde Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi temel atma töreninde konuştu. Erdoğan "İstediğiniz kadar hoplayın zıplayın. İstediğiniz kadar eveleyin geveleyin. Önünde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik politikalarına saygı duyacaksınız. NATO için Fransa ne ifade ediyor bilmiyoruz ama Türkiye NATO'nun en önemli ülkesidir. Bunlar Türkiye olmazsa dünyanın dört bir tarafındaki teröristlerin Avrupa'ya yığılacağından habersiz mi? Türkiye Suriye'den topraklarımıza yönelik tehditler tamamen bitene, son terörist imha edilene kadar herakatlarını sürdürecektir" dedi.
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