Cumhurbaşkanı Erdoğan "Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıkları hizmetlere ve dev eserlere dikkat çekerek "AK Parti olarak hem Meclis'te, hem hükümette yaptığımız çalışmalarla ülkemize, cumhuriyet tarihinde yapılanlardan kat be kat fazla eser, hizmet kazandırdık. Bunun için Cumhuriyet bayramlarını törenle kutlamak zorunda kalmadık. Eserlerin açılışıyla hizmet yarışına çevirdik. Bugüne kadar Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu. Bundan 3 yıl önceki 29 Ekim'de de başkentimizde Yüksek Hızlı Gar Binasını hizmete aldık. Geçen yıl da İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını yaptık" dedi.