Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onlara en büyük dersi inlerine girerek verdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; Türkiye'nin yedi düvele karşı verdiği amansız mücadeleye değinerek "Türkiye'yi Suriye gibi, Libya gibi yapabileceklerini sananlara dersini inlerine girerek verdik. Milletimiz olup biteni görüyor, Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor. Bizim öncelikle AK Parti olarak kardeşliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Biz kendi içimizde birliğimizi sağlam tuttuğumuzda masada sözümüzü dinletebiliyoruz. Büyük Türkiye mücadelesinde bize destek veren her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.