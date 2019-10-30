Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onlara en büyük dersi inlerine girerek verdik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında; Türkiye'nin yedi düvele karşı verdiği amansız mücadeleye değinerek "Türkiye'yi Suriye gibi, Libya gibi yapabileceklerini sananlara dersini inlerine girerek verdik. Milletimiz olup biteni görüyor, Türkiye yeni bir İstiklal Harbi veriyor. Bizim öncelikle AK Parti olarak kardeşliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Biz kendi içimizde birliğimizi sağlam tuttuğumuzda masada sözümüzü dinletebiliyoruz. Büyük Türkiye mücadelesinde bize destek veren her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:43
01:00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 30.10.2019 | 13:39
02:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Terör örgütünü destekleyen ülkelere sesleniyorum..." 30.10.2019 | 13:32
04:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 403 milyonu buldu" 30.10.2019 | 13:07
02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onlara en büyük dersi inlerine girerek verdik" 30.10.2019 | 12:56
03:02
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'nin skandal tasarısına sert tepki! 30.10.2019 | 12:06
06:37
Abdulhamit Gül'den ABD'ye tepki! 30.10.2019 | 11:53
01:49
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı 30.10.2019 | 10:26
03:52
Şehit Piyade Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğuna uğurlandı 30.10.2019 | 09:18
02:19
02:39
02:12
Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı bağlantı 29.10.2019 | 20:29
17:15
02:34
Doğu Akdeniz'den 29 Ekim Resepsiyonu'na canlı yayın ile bağlandılar! 29.10.2019 | 20:24
00:58
00:50
Ukrayna Büyükelçiliği'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması 29.10.2019 | 13:40
00:54
06:40
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabulu 29.10.2019 | 12:45
03:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2019 | 11:19