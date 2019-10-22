Cumhurbaşkanı Erdoğan "Saat 22.00 itibarıyla süre bitiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Ankara'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile bölgedeki 775 teröristin etkisiz hale belirterek "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkarılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibarıyla süre bitiyor. İlgili birimlerimiz çok yakından takip ediyor. Sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden devam ettireceğiz. Hedefimiz sınır güvenliğimizi sağlamak ve Suriyeli misafirlerimizi kendi topraklarına güvenli dönüşünü sağlamaktır" dedi.