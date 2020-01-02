Cumhurbaşkanı Erdoğan "Site kültürü bizim kültürümüz değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Güvenliği Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama maalesef şu an bir site kültürü ülkemizde egemen olmaya başladı. Bugün dünyada nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehir sayısı 40'a yaklaşmıştır. Teknolojinin de gelişmesiyle şehirlerin alt yapı ve üst yapı ağları oldukça karmaşık hale gelmiştir. Şehir ne kadar büyükse güvenlik sorunları da o derece yüksek ve fazladır" dedi.