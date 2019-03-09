Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette yalancının mumu en fazla seçime kadar yanar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ mitinginde halka hitap etti. Erdoğan: "Siyaset gönülleri buluşturmak için yapılır. Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırma aracı haline getiriyorsa PKK'nın desteklediği HDP gibi. Onlar bu millete ihanet içerisindedir. Bu millet yalanlarıyla, iftiralarıyla siyaseti kirleten, lekeleyen çok kifayetsiz görmüştür. Siyasette yalancının mumu en fazla seçime kadar yanar. 40 yıllık siyaset hayatımız boyunca her türlü siyasetçi tipini gördük. Milletin emanetini koruyanları da ihanet edenleri de gördük" ifadelerini kullandı.